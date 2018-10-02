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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре
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28 сентября 2018, 10:51
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«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
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27 сентября 2018, 03:39
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине
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5 сентября 2018, 10:52
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13
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В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов
Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.
Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого …
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20 августа 2018, 10:43
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Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны
Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».
Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина …
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15 августа 2018, 10:50
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом
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15 июля 2018, 11:00