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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Во вторник, 4  сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги  автомобилист проявил невнимательность и не 
5 сентября 2018, 10:52
В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут  из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" 

27 августа 2018, 02:13
В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого 

20 августа 2018, 10:43
Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».

Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина 

15 августа 2018, 10:50
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14

"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом

В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.

На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно 
15 июля 2018, 11:00
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