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В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема 
5 октября 2018, 08:47
В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу 
5 октября 2018, 08:37
В блогах:

В блогах:"А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в Фейсбуке, как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда. - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31
Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях. 
 
За первое полугодие 2018 года объем торговли Самарской области и Узбекистана превысил 90 миллионов долларов, что 
4 октября 2018, 09:48
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, 
3 октября 2018, 12:35
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В выходные к медикам из Автограда поступил сложный пациент. В субботу, 15 сентября, примерно в 23:00, с большой  высоты упала женщина. По предварительной информации, она рухнула вниз с 14 этажа дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе. Пострадавшей около 
17 сентября 2018, 09:00
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема 
1 августа 2018, 07:53
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