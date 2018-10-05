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В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха
Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема …
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5 октября 2018, 08:47
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В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки
Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу …
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5 октября 2018, 08:37
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В блогах:"А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"
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5 октября 2018, 08:31
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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями
В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях.
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4 октября 2018, 09:48
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа
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17 сентября 2018, 09:00
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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу
Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема …
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1 августа 2018, 07:53