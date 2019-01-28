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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе
В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать …
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28 января 2019, 07:55
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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В 7 самарских школах ввели карантин
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22 января 2019, 01:49
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи
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29 декабря 2018, 08:27
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей
В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, …
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5 октября 2018, 09:17
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В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа
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17 сентября 2018, 09:00
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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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