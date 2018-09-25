3
34
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин

В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин

Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин.

"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо 
6 июля 2018, 08:05
Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током

Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током

Студент китайского колледжа изящных искусств Чжан Цзянминь разработал уникального робопса. Он сделан для того, чтобы скрасить будни одиноких людей. Автор назвал свое произведение Bad Dog «Плохой пес». Чжан Цзянминь надеется, что электронное животное будет хорошим товарищем для тех, кто вынужден 
7 июня 2018, 10:52
Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

В Самаре началась текстовая «твиттер-трансляция» сноса двухэтажного строения, расположенного у шоколадной фабрики. Первый 
17 апреля 2018, 05:36
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она 
29 марта 2018, 09:37
В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота

Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота

Представители Корейского института передовых технологий в сотрудничестве со специалистами фирмы Rainbow сконструировали ездового гуманоидного робота FX-2. Кабина для пилота будет открытой, для комфортного управления инженеры создали особое кресло.
Как говорят разработчики, при возникновении нештатной ситуации от травмы пилота спасет шлем. 

18 декабря 2017, 03:09
Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - 

5 декабря 2017, 01:01
Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Австралийская компания Fastbrick Robotics получила хорошую прибыль благодаря новинке - роботу Hadrian X. Размещение акций на бирже дало доход в $ 35 млн, что окупит расходы корпорации на ближайшие пару лет, отмечают специалисты.
В развитии Fastbrick Robotics заинтересовались известные большие 

27 ноября 2017, 10:19
Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх