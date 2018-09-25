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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин
Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин.
"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо …
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6 июля 2018, 08:05
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Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током
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7 июня 2018, 10:52
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Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре
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17 апреля 2018, 05:36
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
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29 марта 2018, 09:37
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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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В Японии создали самовосстанавливающееся стекло
Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
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20 декабря 2017, 11:10
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Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота
Представители Корейского института передовых технологий в сотрудничестве со специалистами фирмы Rainbow сконструировали ездового гуманоидного робота FX-2. Кабина для пилота будет открытой, для комфортного управления инженеры создали особое кресло.
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18 декабря 2017, 03:09
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Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской
Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - …
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5 декабря 2017, 01:01
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Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок
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27 ноября 2017, 10:19
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Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года
До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
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9 ноября 2017, 02:01