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В блогах: Суровый сервис Сбербанка
Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 …
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5 июля 2018, 07:52
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Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»
Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина …
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20 июня 2018, 06:10
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Лучший способ сбережения денег назвали россияне
Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить …
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19 июня 2018, 09:03
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ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»
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14 июня 2018, 09:00
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Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током
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7 июня 2018, 10:52
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Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота
Представители Корейского института передовых технологий в сотрудничестве со специалистами фирмы Rainbow сконструировали ездового гуманоидного робота FX-2. Кабина для пилота будет открытой, для комфортного управления инженеры создали особое кресло.
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18 декабря 2017, 03:09
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Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок
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27 ноября 2017, 10:19
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Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем
Робот-космонавт Федор войдет в состав космического аппарата «Федерация». Управляться он станет в автономном и пилотируемом режимах. По сегодняшним планам этот пилотируемый полет состоится в 2024-м.
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20 ноября 2017, 10:05