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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
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5 июля 2018, 06:05
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В блогах: «Стена плача» оказалась недоступна для мам с колясками и инвалидов
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке", что пресловутая "Стена плача" недоступна для мам с колясками и инвалидов. "Решили прогуляться с ребенком по набережной, затем от Волги подняться на площадь Славы. И что же мы обнаружили? Подняться по склону с …
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4 июля 2018, 06:16
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В блогах: «Сломанный лифт в доме-кукурузе едва не убил 6 человек»
Самарчанка Елена Прицкер поведала в соцсети "ВКонтакте", что в доме-кукурузе на Ленина/Осипенко едва не случилась трагедия из-за сломанного лифта. Могли погибнуть 6 человек, в том числе трое детей. "Поднявшись вверх, лифт начал неожиданно падать вниз и остановился на непонятном …
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4 июля 2018, 06:10
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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»
Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина …
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20 июня 2018, 06:10
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Лучший способ сбережения денег назвали россияне
Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить …
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19 июня 2018, 09:03
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ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»
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14 июня 2018, 09:00
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Суд признал Алексея Титова банкротом
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть …
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31 мая 2018, 11:42