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Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
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4 сентября 2018, 09:45
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Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся
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4 сентября 2018, 07:55
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой
В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 …
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4 сентября 2018, 05:25
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14