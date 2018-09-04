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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Перед судом в Самаре предстанет местный житель, который выдавал себя за  полицейского и похищал деньги у тестя. В мошенничестве подозревается 29-летний молодой человек.

По версии следствия, с 2013 года парень жил с девушкой, с которой у них родился совместный 
4 сентября 2018, 09:45
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

В Самаре ищут преступника, напавшего на женщину в подъезде. ЧП произошло вечером 4 сентября в Советском районе Самары по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 59Б. Неизвестный мужчина напал на женщину, когда она заходила в подъезд, ударил по голове и скрылся.

На 
4 сентября 2018, 07:55
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 
4 сентября 2018, 05:25
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
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