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В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
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7 сентября 2018, 05:00
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Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
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7 сентября 2018, 03:16
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Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет
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7 сентября 2018, 02:38
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В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
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7 сентября 2018, 02:32
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До среды в Самарской области области обещают до + 26
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3 сентября 2018, 11:26
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября
В ближайшие выходные по всей России будет отмечаться День знаний. Школьники и их родители отправятся на традиционные линейки, которые обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС в ночь на …
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30 августа 2018, 09:57
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В последние дни лета в Самаре будет до +30
До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная …
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29 августа 2018, 09:12
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До среды в Самаре будет тепло и сухо
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27 августа 2018, 10:52
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Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу
В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. …
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17 октября 2017, 01:45
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Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени
Очередное произведение Виктора Пелевина можно будет приобрести через месяц. В издательстве "ЭКСМО" рассказали, что обложка двухтомника почти готова.
"Смотритель" по жанру определен как "кувырок мышления". Это определение взято из книги мистического автора Карлоса Кастанеды "Сила безмолвия". При этом в …
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3 августа 2015, 04:42
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Шпионский смартфон Джеймса Бонда Sony Xperia Z5 представят осенью
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27 июля 2015, 02:57
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В начале осени на Землю упадет советский спутник – NASA
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17 июля 2015, 03:10