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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

В ближайшие  выходные  по всей России  будет отмечаться День знаний. Школьники  и их родители отправятся на традиционные линейки, которые  обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам  специалистов Приволжского УГМС в ночь на  
30 августа 2018, 09:57
В последние дни лета в Самаре будет до +30

В последние дни лета в Самаре будет до +30

До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная 
29 августа 2018, 09:12
До среды в Самаре будет тепло и сухо

До среды в Самаре будет тепло и сухо

В последние дни лета-2018 обещают комфортную погоду: по сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше обычной для этого времени года. До среды, 29 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, в дневные 
27 августа 2018, 10:52
Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. 
17 октября 2017, 01:45
Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени

Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени

Очередное произведение Виктора Пелевина можно будет приобрести через месяц. В издательстве "ЭКСМО" рассказали, что обложка двухтомника почти готова.

"Смотритель" по жанру определен как "кувырок мышления". Это определение взято из книги мистического автора Карлоса Кастанеды "Сила безмолвия". При этом в 
3 августа 2015, 04:42
Шпионский смартфон Джеймса Бонда Sony Xperia Z5 представят осенью

Шпионский смартфон Джеймса Бонда Sony Xperia Z5 представят осенью

Релиз нового флагмана совпадет по времени с началом проката боевика Spectre («Спектр») об очередных похождениях Джеймса Бонда - 26 октября. В России новую киноленту о всемирно известном шпионе увидят начиная с 5 ноября. Рекламный слоган новинки – «Сделано для Бонда».
27 июля 2015, 02:57
В начале осени на Землю упадет советский спутник – NASA

В начале осени на Землю упадет советский спутник – NASA

Система контроля космического пространства США предупреждает о том, что в начале осени на нашу планету может упасть спутник радиотехнической разведки «Космос-1315». Предварительная дата события - 5 сентября. Когда «Космос-1315» весом в 2500 кг войдет в плотные слои атмосферы, он начнет 
17 июля 2015, 03:10
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