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Материалы по теме:

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей с видеоролика, который на прошлой неделе «прославил» жителей областной столицы на весь Рунет. Напомним, что камера, установленная на подъезде одной из многоэтажек, запечатлела двух мужчин, которые днем, никого не стесняясь, забрали резиновые пластины для детской площадки 
22 октября 2018, 11:15
Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

В Самаре произошла семейная драма с летальным исходом: от руки мужа погибла местная жительница. В полицию позвонил 50-летний мужчина. Он рассказал, что его супруга скончалась.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли в квартире дома по улице Гагарина труп 
22 октября 2018, 09:29
«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за 
21 октября 2018, 04:17
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.

В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный 
17 октября 2018, 02:51
Самарскую область до среды захватят дожди

Самарскую область до среды захватят дожди

В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
 
Как сообщили в Приволжском УГМС, 
15 октября 2018, 10:41
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном по ночам, в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт 
10 октября 2018, 02:44
В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Напомним, что в ночь на пятницу в регионе были заморозки на поверхности почвы 0, - 2. В субботу и воскресенье по 
21 сентября 2018, 12:02
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
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