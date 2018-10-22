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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
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22 октября 2018, 12:43
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В Самарской области в ДТП погиб депутат
Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, …
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22 октября 2018, 12:11
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В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки
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22 октября 2018, 11:15
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Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать
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22 октября 2018, 09:29
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«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам
Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за …
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21 октября 2018, 04:17
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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные
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17 октября 2018, 02:51
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Самарскую область до среды захватят дожди
В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
Как сообщили в Приволжском УГМС, …
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15 октября 2018, 10:41
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков
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21 сентября 2018, 12:02
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19