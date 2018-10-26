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«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает 
26 октября 2018, 05:30
В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. 
26 октября 2018, 05:19
В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк

В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк

Сотрудники самарского Роспотребнадзора проверили по просьбам горожан 10 точек продажи шаурмы. Причем, один из клиентов полакомился местной продукцией и получил острую кишечную инфекцию. Специалисты исследовали сырье и готовую шаурму. Оказалось, что во всех заведениях были нарушения и недочеты.

Например, 
26 октября 2018, 03:25
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

Жителей Самарской области просят быть особенно осторожными в ближайшие два дня. С 19:00 вторника, 23 октября, до вечера среды в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он 
23 октября 2018, 03:12
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
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