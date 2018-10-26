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В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда
Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает …
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26 октября 2018, 05:30
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В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн
"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. …
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26 октября 2018, 05:19
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В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк
Сотрудники самарского Роспотребнадзора проверили по просьбам горожан 10 точек продажи шаурмы. Причем, один из клиентов полакомился местной продукцией и получил острую кишечную инфекцию. Специалисты исследовали сырье и готовую шаурму. Оказалось, что во всех заведениях были нарушения и недочеты.
Например, …
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26 октября 2018, 03:25
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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарской области с вечера вторника усилится ветер
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23 октября 2018, 03:12
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До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо
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22 октября 2018, 11:51
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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55