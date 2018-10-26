Самарскую область до субботы накроют дожди … С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но