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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6

В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6

В начале новой рабочей недели синоптики обещают в Самарской области похолодание. По утрам возможна гололедица. Напомним, что погода резко изменилась в воскресенье — атмосферные фронты атлантического циклона принесли на Среднюю Волгу порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

Днем 29 
29 октября 2018, 09:07
В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на 
26 октября 2018, 04:48
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

Жителей Самарской области просят быть особенно осторожными в ближайшие два дня. С 19:00 вторника, 23 октября, до вечера среды в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он 
23 октября 2018, 03:12
Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Из-за хронического недофинансирования. Вместо требующихся 12 с лишним миллиардов рублей, в его строительство вложено втрое меньше.
Несмотря на то, что по первоначальному контракту срок сдачи моста - конец 2018 года, скорее всего, первый транспорт по нему пустят не раньше 2019 

19 декабря 2017, 06:14
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания

В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"

Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Тендер по определению субподрядчика объявляло «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Согласно техзаданию, «Дельта» будет следить за Московским шоссе от Мичурина до Авроры, а также 

21 декабря 2016, 04:30
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