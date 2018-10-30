|
В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
|
30 октября 2018, 04:33
|
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
|
30 октября 2018, 03:12
|
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
|
30 октября 2018, 02:56
|
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
|
30 октября 2018, 02:36
|
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
|
30 октября 2018, 02:06
|
В Самаре столбик термометра будет опускаться до - 6
|
29 октября 2018, 09:07
|
В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег
В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на …
|
26 октября 2018, 04:48
|
Самарскую область до субботы накроют дожди
|
24 октября 2018, 02:05
|
В Самарской области с вечера вторника усилится ветер
|
23 октября 2018, 03:12
|
Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается
|
19 декабря 2017, 06:14
|
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"
Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
|
21 декабря 2016, 04:30