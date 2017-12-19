Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ Фрунзенский мост в Самаре планируют достроить в 2019 году. Такая информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по транспорту. В 2018 году на проведение работ должны выделить 2 миллиарда рублей. «Готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста», - …