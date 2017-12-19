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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
Документ разрабатывался экспертами Минтранса. На федеральном уровне появляются основные правила пользования для каждой категории внеуличного транспорта. В частности, 

14 декабря 2017, 02:15
В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

Правительство Самарской области утвердило проект по строительству транспортной развязки на улице Главной в Самаре. Соответствующее распоряжение за подписью врио вице-губернатора Александра Нефёдова опубликовано на официальном портале правовой информации. Разработкой документации по планировке территории в целях строительства объекта инфраструктуры занималась компания 

7 декабря 2017, 07:49
Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Фрунзенский мост в Самаре планируют достроить в 2019 году. Такая информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по транспорту. В 2018 году на проведение работ должны выделить 2 миллиарда рублей.

«Готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста», - 

17 ноября 2017, 11:35
В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?

В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?

Блогер Алексей Перезнатнов спрашивает у мэрии Самары, что случилось с муниципальным "Музеем пассажирского транспорта"? Оказывается, с 2007 года он существовал на территории МП "Пассажиравтотранс". "Музей держался исключительно на энтузиазме его организатора и директора Александра Авдеенко. В августе 2015 года 
1 ноября 2017, 09:43
4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.  По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже 

30 октября 2017, 06:33
Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая 

30 октября 2017, 08:02
В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой 
23 октября 2017, 10:48
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.

По обеим сторонам Фрунзенского моста 

9 августа 2017, 02:47
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания

В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"

Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Тендер по определению субподрядчика объявляло «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Согласно техзаданию, «Дельта» будет следить за Московским шоссе от Мичурина до Авроры, а также 

21 декабря 2016, 04:30
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