Из-за хронического недофинансирования. Вместо требующихся 12 с лишним миллиардов рублей, в его строительство вложено втрое меньше.
Несмотря на то, что по первоначальному контракту срок сдачи моста - конец 2018 года, скорее всего, первый транспорт по нему пустят не раньше 2019 года. При этом областные власти заявляют, что финансирование дорожной инфраструктуры 63-го региона в год чемпионата мира по футболу уменьшится практически в 2 раза. График строительства Фрунзенского мостового перехода отстает минимум на год. Сейчас подрядчик завершил монтаж 6 опор из запланированных 8. 100% металлоконструкций доставлено на площадку. Однако в целом ситуация тревожная - по первоначальным договоренностям стройка должна была финансироваться в соотношении 80 на 20 из федерального и областного бюджетов. На деле 50 на 50.
Иван Пивкин, ВРИО министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
«Мы на 1 год откладываем ввод в эксплуатацию из-за того, что была подготовка к чемпионату мира по футболу, и необходимое финансирование из областного и федерального бюджета не выделялось, ежегодная потребность была - более 3 миллиардов рублей. И на сегодняшний день направлено 4,6 млрд из 12,3 млрд».
Ситуацию усугубляет то, что поступления от оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам через систему "Платон" оказались меньше ожидаемых в 4 раза. Эти средства должны направляться на развитие дорожной инфраструктуры, в целом и строительство Фрунзенского моста в частности. Положение, признают областные власти, близко к критическому.
Андрей Мурзов, председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы:
«Чемпионат у нас будет уже над днях, так сказать, очень много вкладывали денег в Самару - насколько сейчас уменьшаться вложения?..»
Иван Пивкин, ВРИО министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
« На министерство транспорта выделяется 23 млрд 842 млн рублей - если мы посмотрим бюджет на следующий год, то у нас 12 646 млн руб. Бюджет на министерство транспорта выделяется в 2 раза меньше».
В качестве источника средств областные власти видят деньги частных инвесторов. Они могут получить в концессию ряд объектов. В Росавтодор уже направили документацию на строительство моста через Волгу в районе Климовки и магистрали Центральная. Общая стоимость проектов - свыше 20 миллиардов рублей. Если региональные власти сумеют доказать, что способны поддерживать динамику дорожных работ на должном уровне, то можно будет рассчитывать и на помощь федерального центра. Однако, в любом случае начало реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства возможно не ранее 2019 года.
|
Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта
Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
|
14 декабря 2017, 02:15
|
В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной
Правительство Самарской области утвердило проект по строительству транспортной развязки на улице Главной в Самаре. Соответствующее распоряжение за подписью врио вице-губернатора Александра Нефёдова опубликовано на официальном портале правовой информации. Разработкой документации по планировке территории в целях строительства объекта инфраструктуры занималась компания …
|
7 декабря 2017, 07:49
|
Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ
|
17 ноября 2017, 11:35
|
В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?
Блогер Алексей Перезнатнов спрашивает у мэрии Самары, что случилось с муниципальным "Музеем пассажирского транспорта"? Оказывается, с 2007 года он существовал на территории МП "Пассажиравтотранс". "Музей держался исключительно на энтузиазме его организатора и директора Александра Авдеенко. В августе 2015 года …
|
1 ноября 2017, 09:43
|
4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
|
30 октября 2017, 06:33
|
Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»
Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая …
|
30 октября 2017, 08:02
|
В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки
Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой …
|
23 октября 2017, 10:48
|
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.
По обеим сторонам Фрунзенского моста …
|
9 августа 2017, 02:47
|
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"
Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
|
21 декабря 2016, 04:30