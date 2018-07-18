В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.
Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе специалисты отремонтируют отрезок от Пензенской до Горной. Протяженность объекта составляет 2,2 км.
Сейчас подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию.
Стоит отметить, что улица Дачная считается одной из самых «убитых» дорог в Самаре. Жалобы на ее состояние от жителей города поступают регулярно.
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