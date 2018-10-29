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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на 
26 октября 2018, 04:48
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

Жителей Самарской области просят быть особенно осторожными в ближайшие два дня. С 19:00 вторника, 23 октября, до вечера среды в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он 
23 октября 2018, 03:12
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

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22 октября 2018, 11:51
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