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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег
В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на …
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26 октября 2018, 04:48
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарской области с вечера вторника усилится ветер
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23 октября 2018, 03:12
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До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо
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22 октября 2018, 11:51