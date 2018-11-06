В блогах: доброе дело на асфальте Блогер Михаил Суханов рассказал , что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама". … "Если это поможет предотвратить хоть одно ДТП и спасти жизнь зазевавшегося пешехода - уже не зря краску потратили. Доброе дело