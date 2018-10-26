В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию … В четверг, 25 октября, под Сызранью произошла трагедия — в страшном ДТП погибли два человека. Примерно в 13:30 на 12 километре сызранской обводной дороги лоб в лоб столкнулись две иномарки - Kia Cerato с ульяновскими номерами и Chevrolet Lacetti из