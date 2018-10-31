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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Не перевелась еще крупная рыба в водоемах нашей области.  В этом на днях смог убедиться житель Сызрани, поймавший в Волге 7-килограммовую щуку.

По словам удачливого рыбака, он отправился на реку, чтобы удить судака. В какой-то момент на крючок попалась 
29 октября 2018, 11:19
Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Невероятной удачей обернулась рыбалка для одного из жителей Самарской области. Вместе с другом он отправился на лодке в район Васильевских островов и там поймал огромного толстолобика.

По словам рыбака, условия для лова были просто идеальные: на Волге царил полный 
11 октября 2018, 01:27
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