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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Сызранец поймал на удочку метровую щуку
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29 октября 2018, 11:19
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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01
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Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика
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11 октября 2018, 01:27