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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
В Самаре Hyundai снес столб после ДТП с Renault

В Самаре Hyundai снес столб после ДТП с Renault

Накануне поздно вечером, 30 октября, произошла крупная авария в Промышленном районе областной столицы. Примерно в 22:50 50-летний водитель Renault Logan не пропустил  Hyundai IX-35 на пересечении улиц Димитрова и Тополей. Машины столкнулись, от сильного удара корейскую иномарку вынесло с дороги 
31 октября 2018, 11:48
В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»

В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»

Накануне, 29 октября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 12:00 37-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по улице Автостроителей в направлении Свердлова. По предварительным данным, в какой-то момент автомобилист сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть неподалеку 
30 октября 2018, 01:39
Смертельное ДТП в Чапаевске: под колесами легковушки погиб пешеход

Смертельное ДТП в Чапаевске: под колесами легковушки погиб пешеход

В понедельник, 29 октября, в Чапаевске произошла дорожная авария с жертвами. 28-летний водитель Lada 212140 ехал в 18:10 по улице Алексея Толстого со стороны Маяковского. Напротив дома № 16 по Толстого он сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в зоне 
30 октября 2018, 10:03
В Самарской области автоледи протаранила остановку в снегопад

В Самарской области автоледи протаранила остановку в снегопад

В воскресенье, 28 октября, произошла авария в Елховском районе. 23-летняя девушка ехала на иномарке Datsun on-DO по трассе «Самара-Ульяновск». По предварительной версии, в сложных погодных условиях она двигалась на большей, чем нужно, скорости, не смогла справиться с управлением и ее 
29 октября 2018, 12:50
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