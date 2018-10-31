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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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В Самаре Hyundai снес столб после ДТП с Renault
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31 октября 2018, 11:48
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В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»
Накануне, 29 октября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 12:00 37-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по улице Автостроителей в направлении Свердлова. По предварительным данным, в какой-то момент автомобилист сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть неподалеку …
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30 октября 2018, 01:39
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Смертельное ДТП в Чапаевске: под колесами легковушки погиб пешеход
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30 октября 2018, 10:03
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В Самарской области автоледи протаранила остановку в снегопад
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29 октября 2018, 12:50