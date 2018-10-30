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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»

В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»

Накануне, 29 октября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 12:00 37-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по улице Автостроителей в направлении Свердлова. По предварительным данным, в какой-то момент автомобилист сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть неподалеку 
30 октября 2018, 01:39
В Самарской области автоледи протаранила остановку в снегопад

В Самарской области автоледи протаранила остановку в снегопад

В воскресенье, 28 октября, произошла авария в Елховском районе. 23-летняя девушка ехала на иномарке Datsun on-DO по трассе «Самара-Ульяновск». По предварительной версии, в сложных погодных условиях она двигалась на большей, чем нужно, скорости, не смогла справиться с управлением и ее 
29 октября 2018, 12:50
Пьяный самарец на черной «Приоре» устроил серию ДТП

Пьяный самарец на черной «Приоре» устроил серию ДТП

В Самаре задержали водителя, который умудрился устроить на улицах города настоящее GTA. Автомобилист сначала врезался в авто, после чего решил «смыться» с места аварии. Но уехать далеко не получилось, и он опять влетел сразу в несколько машин.
Вечером 26 октября 
27 октября 2018, 04:33
В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком

В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком

В пятницу, 26 октября, в Самарской области случилась авария, в которой могли пострадать дети. Примерно в 21:00 на 893 километре трассы М-5 около Шигонского перекрестка под Сызранью столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Isuzu. В автобусе в этот момент находились 15 
27 октября 2018, 08:11
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