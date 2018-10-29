В Самаре задержали водителя, который умудрился устроить на улицах города настоящее GTA. Автомобилист сначала врезался в авто, после чего решил «смыться» с места аварии. Но уехать далеко не получилось, и он опять влетел сразу в несколько машин.

Вечером 26 октября …