8
39
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
Пьяный самарец на черной «Приоре» устроил серию ДТП

Пьяный самарец на черной «Приоре» устроил серию ДТП

В Самаре задержали водителя, который умудрился устроить на улицах города настоящее GTA. Автомобилист сначала врезался в авто, после чего решил «смыться» с места аварии. Но уехать далеко не получилось, и он опять влетел сразу в несколько машин.
Вечером 26 октября 
27 октября 2018, 04:33
В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком

В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком

В пятницу, 26 октября, в Самарской области случилась авария, в которой могли пострадать дети. Примерно в 21:00 на 893 километре трассы М-5 около Шигонского перекрестка под Сызранью столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Isuzu. В автобусе в этот момент находились 15 
27 октября 2018, 08:11
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

Накануне вечером в Новокуйбышевске произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:55 25  октября около дома № 35 по улице Суворова на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летняя женщина на иномарке «Деу Матиз» сбила двух девочек. 12-летние школьницы шли в магазин 
26 октября 2018, 09:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх