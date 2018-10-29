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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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Пьяный самарец на черной «Приоре» устроил серию ДТП
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27 октября 2018, 04:33
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В Самарской области автобус с 15 детьми столкнулся с грузовиком
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27 октября 2018, 08:11
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В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»
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26 октября 2018, 02:18
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В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»
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26 октября 2018, 09:51