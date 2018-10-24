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Материалы по теме:

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно привезли вторую партию детской вакцины от гриппа. Всего 266 379 доз. В ближайшие дни уполномоченная организация развезет ее по поликлиникам губернии, сообщили в региональном минздраве. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в 
24 октября 2018, 02:22
В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке пополнение: стало известно, что 10 сентября у крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши появилось потомство - 12 детенышей. Как рассказали представители зоосада, малыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясом. Это уже третий приплод крокодиловых кайманов в зоопарке 
24 октября 2018, 01:36
В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

В Самарской области с вечера вторника усилится ветер

Жителей Самарской области просят быть особенно осторожными в ближайшие два дня. С 19:00 вторника, 23 октября, до вечера среды в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он 
23 октября 2018, 03:12
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.

В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный 
17 октября 2018, 02:51
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