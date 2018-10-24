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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
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24 октября 2018, 01:36
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В Самарской области с вечера вторника усилится ветер
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23 октября 2018, 03:12
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До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо
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22 октября 2018, 11:51
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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные
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17 октября 2018, 02:51