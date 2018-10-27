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В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает 
26 октября 2018, 05:30
В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. 
26 октября 2018, 05:19
В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на 
26 октября 2018, 04:48
В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк

В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк

Сотрудники самарского Роспотребнадзора проверили по просьбам горожан 10 точек продажи шаурмы. Причем, один из клиентов полакомился местной продукцией и получил острую кишечную инфекцию. Специалисты исследовали сырье и готовую шаурму. Оказалось, что во всех заведениях были нарушения и недочеты.

Например, 
26 октября 2018, 03:25
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»

Накануне вечером в Новокуйбышевске произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:55 25  октября около дома № 35 по улице Суворова на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летняя женщина на иномарке «Деу Матиз» сбила двух девочек. 12-летние школьницы шли в магазин 
26 октября 2018, 09:51
В больнице скончался еще один участник жуткого ДТП под Сызранью

В больнице скончался еще один участник жуткого ДТП под Сызранью

Стало известно, что в больнице умер третий участник страшной аварии под Сызранью - 32-летний водитель Kia Cerato. После ДТП его доставили на карете «скорой помощи» в реанимацию, но его травмы оказались слишком серьезны, и медикам не удалось его спасти.
 
Напомним, что 
26 октября 2018, 08:56
В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В четверг, 25 октября, под Сызранью произошла трагедия — в страшном ДТП погибли два человека. Примерно в 13:30 на 12 километре сызранской обводной дороги лоб в лоб столкнулись две иномарки - Kia Cerato с ульяновскими номерами и Chevrolet Lacetti из 
25 октября 2018, 04:19
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