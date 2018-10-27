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В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда
Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает …
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26 октября 2018, 05:30
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В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн
"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. …
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26 октября 2018, 05:19
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В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег
В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на …
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26 октября 2018, 04:48
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В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк
Сотрудники самарского Роспотребнадзора проверили по просьбам горожан 10 точек продажи шаурмы. Причем, один из клиентов полакомился местной продукцией и получил острую кишечную инфекцию. Специалисты исследовали сырье и готовую шаурму. Оказалось, что во всех заведениях были нарушения и недочеты.
Например, …
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26 октября 2018, 03:25
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В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»
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26 октября 2018, 02:18
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В Новокуйбышевске автоледи сбила двух девочек на «зебре»
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26 октября 2018, 09:51
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В больнице скончался еще один участник жуткого ДТП под Сызранью
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26 октября 2018, 08:56
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В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию
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25 октября 2018, 04:19