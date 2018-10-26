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В областной столице прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»
Городская дума стала местом для международных дискуссий. В среду здесь прошел молодежный форум «Самарская модель ООН». Для школьников и студентов устроили инсценированную сессию Организации объединенных наций, где они защищали свои предложения по решению глобальных проблем.
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25 октября 2018, 09:11
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Нетипичное ДТП: в Самарской области водитель ВАЗ-21099 сбил лошадь
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24 октября 2018, 12:05
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23 октября 2018, 09:21
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В Самарской области автоледи врезалась в КАМАЗ: пострадали трое
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22 октября 2018, 03:15