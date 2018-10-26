2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе. … Если