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Материалы по теме:

2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело

2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело

Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе.
 
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26 октября 2018, 11:12
В Самарской области за сутки были побиты рекорды по теплу и осадкам

В Самарской области за сутки были побиты рекорды по теплу и осадкам

В четверг, 25 октября, в Самарской области были перекрыты сразу два погодных рекорда. Метеостанция, расположенная в селе Большая Глушица, показала 16,9 градуса (прежний рекорд составил 16,3 градуса в 1935 году), а в Кинель-Черкассах вчера было 15,3 градуса (ранее 14,5 
26 октября 2018, 10:35
В областной столице прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»

В областной столице прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»

Городская дума стала местом для международных дискуссий. В среду здесь прошел молодежный форум «Самарская модель ООН». Для школьников и студентов устроили инсценированную сессию Организации объединенных наций, где они защищали свои предложения по решению глобальных проблем. 
 
Студентка 3 курса юридического факультета 
25 октября 2018, 09:11
Нетипичное ДТП: в Самарской области водитель ВАЗ-21099 сбил лошадь

Нетипичное ДТП: в Самарской области водитель ВАЗ-21099 сбил лошадь

Во вторник, 23 октября, в Большеглушицком районе области случилось нестандартное ДТП. В 21:30 42-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по дороге Самара - Большая Черниговка - Южный. По предварительной версии, шофер выбрал небезопасную скорость, не сумел справиться с управлением и сбил лошадь. 
24 октября 2018, 12:05
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