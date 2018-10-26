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2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело
Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе.
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26 октября 2018, 11:12
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В Самарской области за сутки были побиты рекорды по теплу и осадкам
В четверг, 25 октября, в Самарской области были перекрыты сразу два погодных рекорда. Метеостанция, расположенная в селе Большая Глушица, показала 16,9 градуса (прежний рекорд составил 16,3 градуса в 1935 году), а в Кинель-Черкассах вчера было 15,3 градуса (ранее 14,5 …
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26 октября 2018, 10:35
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В областной столице прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»
Городская дума стала местом для международных дискуссий. В среду здесь прошел молодежный форум «Самарская модель ООН». Для школьников и студентов устроили инсценированную сессию Организации объединенных наций, где они защищали свои предложения по решению глобальных проблем.
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25 октября 2018, 09:11
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Нетипичное ДТП: в Самарской области водитель ВАЗ-21099 сбил лошадь
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24 октября 2018, 12:05