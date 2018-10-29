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Материалы по теме:

Эксперты рассказали, кто следит за пассажирскими перевозками во время матчей на «Самара Арене»

Эксперты рассказали, кто следит за пассажирскими перевозками во время матчей на «Самара Арене»

Региональный центр управления пассажирскими перевозками хорошо себя зарекомендовал в период проведения в Самаре чемпионата мира по футболу. Полученный опыт сотрудники уже применяют во время матчей на стадионе "Самара Арена". 
 
- Предполагается, что региональный центр управления дорожного движения продолжит свою работу в 
26 октября 2018, 10:45
2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело

2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело

Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе.
 
Если 
26 октября 2018, 11:12
В Самарской области за сутки были побиты рекорды по теплу и осадкам

В Самарской области за сутки были побиты рекорды по теплу и осадкам

В четверг, 25 октября, в Самарской области были перекрыты сразу два погодных рекорда. Метеостанция, расположенная в селе Большая Глушица, показала 16,9 градуса (прежний рекорд составил 16,3 градуса в 1935 году), а в Кинель-Черкассах вчера было 15,3 градуса (ранее 14,5 
26 октября 2018, 10:35
В областной столице прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»

В областной столице прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»

Городская дума стала местом для международных дискуссий. В среду здесь прошел молодежный форум «Самарская модель ООН». Для школьников и студентов устроили инсценированную сессию Организации объединенных наций, где они защищали свои предложения по решению глобальных проблем. 
 
Студентка 3 курса юридического факультета 
25 октября 2018, 09:11
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