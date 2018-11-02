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Материалы по теме:

Самарский дептранс направил претензию против отмены маршруток №1 и 210

Самарский дептранс направил претензию против отмены маршруток №1 и 210

Департамент транспорта направил претензию из-за отмены «маршруток» №1 и №210 , которые ходили в Красноглинский район. Напомним, что микроавтобусы перестали курсировать с начала этой недели. Жители района тут же отреагировали - они массово жалуются в соцсетях и в профильные ведомства 
2 ноября 2018, 05:02
Самарцы решили, кому стоит установить памятник в сквере на «Ленинградке»

Самарцы решили, кому стоит установить памятник в сквере на «Ленинградке»

29% участников голосования ничего не хотели там ставить.
2 ноября 2018, 11:40
В Самарской области завод маркировал «молочку» датами из будущего

В Самарской области завод маркировал «молочку» датами из будущего

Прокуратура Красноярского района посетила с проверкой местный завод по производству молочной продукции. К сожалению, сотрудники надзорного ведомства зафиксировали нарушения. Оказалось, что в помещении, где хранится готовая продукция, местами отсутствует покраска или побелка, зато есть плесень. На складе «нет контроля за 
1 ноября 2018, 10:51
В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода на «зебре» и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода на «зебре» и уехал

В Самаре полиция разыскивает водителя, который скрылся с места аварии. 21 октября в районе дома № 201 по улице Промышленности примерно в 19:00 неустановленный водитель сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину. Причем, в этот момент она шла на «зеленый» сигнал 
1 ноября 2018, 10:24
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