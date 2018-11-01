В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода на «зебре» и уехал … В Самаре полиция разыскивает водителя, который скрылся с места аварии. 21 октября в районе дома № 201 по улице Промышленности примерно в 19:00 неустановленный водитель сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину. Причем, в этот момент она шла на «зеленый» сигнал