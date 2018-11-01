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В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода на «зебре» и уехал
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1 ноября 2018, 10:24
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В Самаре с 1 ноября запускают трамвайный маршрут до «Самара Арены»
В четверг, 1 ноября, в областной столице запустят новый трамвайный маршрут №14 , который будет курсировать между Барбошиной поляной и стадионом «Самара Арена». Как сообщили в горадминистрации, запуск запланирован на 9:30. Первыми пассажирами трамвая станут футболисты детской команды «Крылья Советов», …
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31 октября 2018, 05:13
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В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке
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31 октября 2018, 03:13
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В Чапаевске пьяный шофер «десятки» опрокинул внедорожник на крышу
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29 октября 2018, 02:32