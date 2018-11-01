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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области завод маркировал «молочку» датами из будущего

В Самарской области завод маркировал «молочку» датами из будущего

Прокуратура Красноярского района посетила с проверкой местный завод по производству молочной продукции. К сожалению, сотрудники надзорного ведомства зафиксировали нарушения. Оказалось, что в помещении, где хранится готовая продукция, местами отсутствует покраска или побелка, зато есть плесень. На складе «нет контроля за 
1 ноября 2018, 10:51
В Самаре с 1 ноября запускают трамвайный маршрут до «Самара Арены»

В Самаре с 1 ноября запускают трамвайный маршрут до «Самара Арены»

В четверг, 1 ноября, в областной столице запустят новый трамвайный маршрут №14 , который будет курсировать между Барбошиной поляной и стадионом «Самара Арена». Как сообщили в горадминистрации, запуск запланирован на 9:30. Первыми пассажирами трамвая станут футболисты детской команды «Крылья Советов», 
31 октября 2018, 05:13
В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке

В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке

Во вторник, 30 октября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 17:13 33-летняя автоледи на «Рено Дастер» ехала по Ташкентскому переулку и поворачивала на Черемшанскую со стороны улицы Нагорной. По предварительной версии, по пути она сбила 9-летнего мальчика, 
31 октября 2018, 03:13
В Чапаевске пьяный шофер «десятки» опрокинул внедорожник на крышу

В Чапаевске пьяный шофер «десятки» опрокинул внедорожник на крышу

В понедельник утром, 29 октября, произошла крупная дорожная авария под Чапаевском. 29-летний водитель ехал на ВАЗ-21102 по трассе Самара - Волгоград - Чапаевск въезд №1 в сторону областной столицы. В 09:55 он набрал слишком большую скорость, оказался на встречной полосе, 
29 октября 2018, 02:32
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