В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке Во вторник, 30 октября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 17:13 33-летняя автоледи на «Рено Дастер» ехала по Ташкентскому переулку и поворачивала на Черемшанскую со стороны улицы Нагорной. По предварительной версии, по пути она сбила 9-летнего мальчика, …