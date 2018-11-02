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Самарский дептранс направил претензию против отмены маршруток №1 и 210
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2 ноября 2018, 05:02
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В Самарской области завод маркировал «молочку» датами из будущего
Прокуратура Красноярского района посетила с проверкой местный завод по производству молочной продукции. К сожалению, сотрудники надзорного ведомства зафиксировали нарушения. Оказалось, что в помещении, где хранится готовая продукция, местами отсутствует покраска или побелка, зато есть плесень. На складе «нет контроля за …
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1 ноября 2018, 10:51
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В Самаре ищут водителя, который сбил пешехода на «зебре» и уехал
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1 ноября 2018, 10:24
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В Самаре с 1 ноября запускают трамвайный маршрут до «Самара Арены»
В четверг, 1 ноября, в областной столице запустят новый трамвайный маршрут №14 , который будет курсировать между Барбошиной поляной и стадионом «Самара Арена». Как сообщили в горадминистрации, запуск запланирован на 9:30. Первыми пассажирами трамвая станут футболисты детской команды «Крылья Советов», …
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31 октября 2018, 05:13