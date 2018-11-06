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9 пожарных машин: Крупный пожар на улице Фрунзе
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2 ноября 2018, 08:03
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Самарский дептранс направил претензию против отмены маршруток №1 и 210
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2 ноября 2018, 05:02
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Самарцы решили, кому стоит установить памятник в сквере на «Ленинградке»
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2 ноября 2018, 11:40
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В Самарской области завод маркировал «молочку» датами из будущего
Прокуратура Красноярского района посетила с проверкой местный завод по производству молочной продукции. К сожалению, сотрудники надзорного ведомства зафиксировали нарушения. Оказалось, что в помещении, где хранится готовая продукция, местами отсутствует покраска или побелка, зато есть плесень. На складе «нет контроля за …
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1 ноября 2018, 10:51