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«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
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Материалы по теме:

Нетипичное ДТП: в Самарской области водитель ВАЗ-21099 сбил лошадь

Нетипичное ДТП: в Самарской области водитель ВАЗ-21099 сбил лошадь

Во вторник, 23 октября, в Большеглушицком районе области случилось нестандартное ДТП. В 21:30 42-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по дороге Самара - Большая Черниговка - Южный. По предварительной версии, шофер выбрал небезопасную скорость, не сумел справиться с управлением и сбил лошадь. 
24 октября 2018, 12:05
В Самаре появилась аллея «Терры»

В Самаре появилась аллея «Терры»

Площадку около памятника Князю Владимиру на 4-ой очереди набережной, где летом закончилась реконструкция, теперь украшают 10 лип и 10 тополей. Эти деревья составили аллею телерадиокомпании «Терра» и «Русского радио в Самаре», которые в этом году отмечают 20-летие в эфире. Посадили 
23 октября 2018, 09:21
В Самарской области автоледи врезалась в КАМАЗ: пострадали трое

В Самарской области автоледи врезалась в КАМАЗ: пострадали трое

В воскресенье, 21 октября, произошла крупная авария в Безенчукском районе. 22-летняя автомобилистка ехала на ВАЗ 21140 по трассе Осинки - Приволжье со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. По предварительной версии, девушка превысила скорость и врезалась в КАМАЗ, который 
22 октября 2018, 03:15
В Самарской области женщина избила отца гаечным ключом

В Самарской области женщина избила отца гаечным ключом

Суд рассмотрел дело жительницы Отрадного, которую подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оскорблении представителя власти. Фигурантом дела оказалась несколько раз судимая женщина, а ее жертвой - родной отец. Установлено, что 25 февраля примерно в 22:00 у себя дома 
16 октября 2018, 02:49
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