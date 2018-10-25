Городская дума стала местом для международных дискуссий. В среду здесь прошел молодежный форум «Самарская модель ООН». Для школьников и студентов устроили инсценированную сессию Организации объединенных наций, где они защищали свои предложения по решению глобальных проблем.
Студентка 3 курса юридического факультета Самарского университета Алина Соколова участвует в молодежных форумах ООН в Самаре с 9 класса. Ещё тогда девушка поняла, что хочет связать свою жизнь с дипломатией. На сегодняшней инсценированной сессии она представляет Россию.
- Во-первых, это неоценимая возможность пообщаться с единомышленниками. Во-вторых, это возможность почувствовать себя в качестве правоприменителя и законодателя в одном лице. Примерить на себя роль дипломата, который может решать вопросы в международном правовом поле, а также ощутить, что твои знания могут быть применены именно в практической сфере, - считает участница молодежного форума «Самарская модель ООН» Алина Соколова.
Участники форума выступают в роли представителей многих стран мира. Организаторы рассказывают, что это помогает школьникам и студентам не только погрузиться в проблемы разных государств, но и получить важные профессиональные навыки.
- В будущем, мне кажется, это поможет ребятам определиться с профессией. Стать дипломатом или просто проводить правильные, хорошие переговоры, и уметь договариваться. Уметь отстаивать свою позицию, но делать это корректно, красиво, правильно, - считает председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы г. о. Самара Вячеслав Звягинцев.
Такие форумы городская дума и региональное отделение «Ассоциации содействия ООН» проводят уже в восьмой раз. Лучшие выступления участников рекомендуются к публикациям в прессе и отправляются в Информационный центр ООН в Москве.