В Самаре появилась аллея «Терры» … Площадку около памятника Князю Владимиру на 4-ой очереди набережной, где летом закончилась реконструкция, теперь украшают 10 лип и 10 тополей. Эти деревья составили аллею телерадиокомпании «Терра» и «Русского радио в Самаре», которые в этом году отмечают 20-летие в эфире. Посадили