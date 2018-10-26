Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе.
Если еще в 2013-м году в Самарской области объем незаконного оборота обналиченных денег достигал 860 миллиардов рублей, то в 2017-м эта цифра была в 122 раза меньше - 7 миллиардов, против 16-ти в 2016-м. Только за 9 месяцев этого года выявлено 105 случаев вовлечения людей в создание фирм-однодневок. Причем привлекают к этому граждан , которые за 2-5 тысяч рублей готовы раскрыть свои паспортные данные.
- Выглядит это так: неустановленное лицо предлагает студентам, а также неблагонадежным лицам, асоциальным элементам заработок - стать учредителем, либо директором юридического лица. То есть человек отдает свои паспортные данные, подписывает документы на регистрацию, доверенность. Становится учредителем или директором, но никакой деятельности он не ведет. И эта организация, как правило, используется в проведении сомнительных операций: либо в транзите, либо в непосредственном обналичивании средств, - рассказал начальник отдела №3 управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Вадим Лошкарев.
Только в этом году, по официальным данным, жертвами финансовых пирамид стали более 100 человек, общий ущерб оценивается в 18,5 миллионов рублей. В 2017 было 193 пострадавших и 37 миллионов ущерба. В обмане уличили уже 17 финансовых пирамид. Одно из самых громких дел рассматривается в Кировском районном суде Самары. Более 2000 пострадавших от деятельности фирмы "Инвест-Ойл" сразу из нескольких регионов страны потеряли более 600 миллионов рублей. Как утверждают правоохранители, далеко не всегда удается распознать признаки пирамиды у только начавшей деятельность организации.
- Кредитные организации подобного рода мы проверяем всегда изначально, когда их деятельность только анонсируется. Но, безусловно, умысел на нарушение закона нужно доказать, не каждая кредитная организация своим умыслом видит преступную деятельность, - поясняет старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.
Тем не менее, граждане продолжают нести деньги в эти структуры. Прокуратура напоминает, "бесплатный сыр бывает только мышеловке."
- У нас есть ставки банковского рефинансирования, ключевая ставка, которая составляет 6,5 -7% - это те проценты, под которые кредитуют банки, которые принимают депозиты. Это примерная экономическая целесообразность. Все, что выше, причем кратно - 25-30%, это уже не очень экономически целесообразно и, как правило, вызывает подозрение, - считает начальник отдела №3 управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Вадим Лошкарев.
Впрочем, эксперты финансового рынка говорят, доходность в 20-30% - это нормально для паевых инвестиционных фондов. На фондовом рынке можно заработать и больше, правда, для этого нужно быть профессионалом, как правило, заниматься этим лично и всегда помнить о том, что чем выше потенциальный доход, тем выше и риски.
- Те высокие доходности, которые как раз-таки объявляются, не могут быть гарантированными. Еще один признак того, что вас могут обмануть — то, что вам гарантируют получение высокой доходности. Она, действительно, может быть высокой, и на финансовых рынках и на валютных. Если заниматься этим профессионально, то доходность может быть и несколько сотен процентов годовых, - объясняет личный брокер АО "Открытие Брокер "Павел Краснощеков.
У любой организации, работающей на финансовых рынках, должна быть специальная лицензия. Прежде чем отдавать кому-то свои деньги, нужно проверить все документы. Кроме того, в нормальных компаниях клиенту всегда покажут, куда вкладываются его деньги. Более того, в тех же ПИФах, клиент становится собственником реальных ценных бумаг. Создатели же финансовых пирамид, как правило, отделываются лишь общими словами и обещаниями вложить средства в некий высокодоходный бизнес. В итоге, какие-то выплаты получают лишь первые участники, после чего мошенники скрываются в неизвестном направлении. Впрочем, в последнее время их все чаще находят.
- Практика уже сформирована и в России, и в рамках нашего субъекта. Все дела, как правило, заканчиваются длительными сроками заключения, реальными сроками. От 5 лет. И такие примеры в текущем году и в прошлом году были, - уверяет старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.
К слову, и возбужденные в этом году уголовные дела, и уже рассматривающиеся в судах берут корни в историях многолетней давности. Зачастую уже обманутые граждане верят обещаниям, что вложенные в пирамиду деньги рано или поздно вернутся. И лишь потеряв надежду, обращаются в полицию.