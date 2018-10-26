Эксперты рассказали, кто следит за пассажирскими перевозками во время матчей на «Самара Арене» Региональный центр управления пассажирскими перевозками хорошо себя зарекомендовал в период проведения в Самаре чемпионата мира по футболу. Полученный опыт сотрудники уже применяют во время матчей на стадионе "Самара Арена". … - Предполагается, что региональный центр управления дорожного движения продолжит свою работу в