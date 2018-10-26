В больнице скончался еще один участник жуткого ДТП под Сызранью Стало известно, что в больнице умер третий участник страшной аварии под Сызранью - 32-летний водитель Kia Cerato. После ДТП его доставили на карете «скорой помощи» в реанимацию, но его травмы оказались слишком серьезны, и медикам не удалось его спасти. … Напомним, что