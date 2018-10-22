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В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне
Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что …
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22 октября 2018, 08:19
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ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры
Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ …
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22 октября 2018, 08:10
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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
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22 октября 2018, 05:16
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В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав
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19 октября 2018, 08:35
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В Тольятти нашли опасную детскую площадку
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для …
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16 октября 2018, 01:52
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В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком
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16 октября 2018, 08:45
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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08