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Материалы по теме:

В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что 
22 октября 2018, 08:19
ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры

ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры

Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ 
22 октября 2018, 08:10
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав

В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав

Суд Сызрани рассмотрел дело о лишении родительских прав одинокой многодетной матери. У женщины трое сыновей 14, 9 и 2 лет. Во время суда выяснилось, что еще два года назад, 18 октября 2016 года, эту даму уже ограничили в родительских правах 
19 октября 2018, 08:35
В Тольятти нашли опасную детскую площадку

В Тольятти нашли опасную детскую площадку

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для 
16 октября 2018, 01:52
В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

‍В Тольятти ночью представители «Ночного патруля» рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушку 

Оказалось, что за 
16 октября 2018, 08:45
Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
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