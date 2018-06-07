Ученые усомнились в пользе секс-роботов Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …