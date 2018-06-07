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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55
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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза
В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.
Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света …
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4 июня 2018, 04:34
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали
Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической …
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17 мая 2018, 04:32
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Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота
Представители Корейского института передовых технологий в сотрудничестве со специалистами фирмы Rainbow сконструировали ездового гуманоидного робота FX-2. Кабина для пилота будет открытой, для комфортного управления инженеры создали особое кресло.
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18 декабря 2017, 03:09
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Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок
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27 ноября 2017, 10:19
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Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем
Робот-космонавт Федор войдет в состав космического аппарата «Федерация». Управляться он станет в автономном и пилотируемом режимах. По сегодняшним планам этот пилотируемый полет состоится в 2024-м.
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20 ноября 2017, 10:05
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Американская Boston Dynamics научила своего робота делать сальто
Корпорация Boston Dynamics из Соединенных Штатов научила робота последнего поколения Atlas залезать на невысокие предметы и совершать с них сальто. О необычных экспериментах рассказали зарубежные издания со ссылкой на представителей компании.
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17 ноября 2017, 10:04