11
52
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения 
6 июня 2018, 10:55
В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.

Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света 
4 июня 2018, 04:34
В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

Компания из канадской провинции Онтарио предлагает гурманам необычный продукт - «шоколадный перец». От других он отличается оригинальным кофейным вкусом и ароматом, а его мякоть слаще, чем у обычных перцев. Овощ выращивается в теплицах и считается продуктом премиум-класса, который не встретишь 
23 мая 2018, 05:59
Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали

Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали

Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической 
17 мая 2018, 04:32
Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота

Южнокорейские инженеры создали ездового гуманоидного робота

Представители Корейского института передовых технологий в сотрудничестве со специалистами фирмы Rainbow сконструировали ездового гуманоидного робота FX-2. Кабина для пилота будет открытой, для комфортного управления инженеры создали особое кресло.
Как говорят разработчики, при возникновении нештатной ситуации от травмы пилота спасет шлем. 

18 декабря 2017, 03:09
Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Австралийская компания Fastbrick Robotics получила хорошую прибыль благодаря новинке - роботу Hadrian X. Размещение акций на бирже дало доход в $ 35 млн, что окупит расходы корпорации на ближайшие пару лет, отмечают специалисты.
В развитии Fastbrick Robotics заинтересовались известные большие 

27 ноября 2017, 10:19
Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем

Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем

Робот-космонавт Федор войдет в состав космического аппарата «Федерация». Управляться он станет в автономном и пилотируемом режимах. По сегодняшним планам этот пилотируемый полет состоится в 2024-м.
Робот с внешностью человека разрабатывается параллельно с российским аппаратом. Ему предстоит взять на себя роль 

20 ноября 2017, 10:05
Американская Boston Dynamics научила своего робота делать сальто

Американская Boston Dynamics научила своего робота делать сальто

Корпорация Boston Dynamics из Соединенных Штатов научила робота последнего поколения Atlas залезать на невысокие предметы и совершать с них сальто. О необычных экспериментах рассказали зарубежные издания со ссылкой на представителей компании.
Экспертам продемонстрировали, как человекоподобное устройство перескакивает с одного предмета 

17 ноября 2017, 10:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх