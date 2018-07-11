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Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области

Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области

В Самарской области появится агентство наук и технологий. Об этом заявил во вторник, 10 июля, глава региона Дмитрий Азаров на встрече с членами консультативного научного совета Фонда Сколково. В работе совета принимают участие ученые с мировым именем — Жорес Алферов 
10 июля 2018, 04:04
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Во вторник ночью, 10 июля, в 00:51 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-09». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые 
10 июля 2018, 12:26
Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

Нобелевский лауреат Дэвид Корнберг выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Самары

В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга 

9 июля 2018, 11:04
В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

Сотрудники Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов уверены, что курильщики вдыхают больше вредных веществ, чем это указано на пачках сигарет. Количество смол, никотина и угарного газа, как минимум, в два раза выше, чем это заявлено.

Причем, разница в 
14 июня 2018, 11:10
Доцента поймали на взятке в Тольятти

Доцента поймали на взятке в Тольятти

Тольяттинские полицейские задержали доцента кафедры ТГУ одного из учебных заведений города. 70-летний мужчина подозревается в получении взятки. По версии следствия, в марте он получил от четверых студентов 12 тысяч за положительные оценки на экзамене. Самой проверки знаний, при этом, не 

11 апреля 2018, 07:27
Дмитрию Азарову представили новые разработки ТГУ

Дмитрию Азарову представили новые разработки ТГУ

Заседание совета ректоров Самарской области впервые прошло на базе Тольяттинского государственного университета, который входит в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России. В нем приняли участие главы всех высших учебных заведений региона, профессорский и преподавательский состав. Перед собравшимися выступил 

25 января 2018, 01:46
«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и 
8 июня 2017, 03:27
Стартовало тестирование российского конкурента Windows

Стартовало тестирование российского конкурента Windows

В Томске отечественные специалисты проводят тестирование своей операционной системы, которую называют конкурентом коммерческой версии Windows. Государство берет на себя половину стоимости проекта, которая составляет 300 млн рублей.
Об этой работе рассказывает сайт Томского госуниверситета. Новый продукт даст возможность российским производителям 

15 мая 2017, 12:41
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