В Самарском университете с лекцией выступил лауреат Нобелевской премии по химии и профессор Стэнфордского университета Дэвид Корнберг. Сделанное им открытие поможет людям лечить рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Механизм передачи наследственной информации или транскрипции через ДНК у человека до исследований Роджера Конберга …