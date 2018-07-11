8 июля в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов. Разработка - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета Togliatti Solar Team.
Информация о состоянии водоемов с помощью датчиков будет собираться для анализа и публиковаться в открытых источниках. Дрон использует для получения энергии солнечные батареи.
- Проект создания водного дрона, как обязательная составляющая, должен присутствовать в программе «Умного города», обсуждение которой в последнее время очень актуально. Мы в «Аиралаб Рус» считаем, что без заботы об окружающей среде не может быть ни «умных городов», ни «умных производств», - считает Иван Петров, исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус».
По словам Павла Крюкова, консультанта TST, сейчас проект находится на финальном этапе испытаний - проводится отладка системы автоматического управления. Совсем скоро дрон покажут общественности, специалистам из природоохранных организаций, журналистам и представителям администрации города.
Напомним, Тольяттинский государственный университет входит в крупнейшую общественную организацию страны - «Союз машиностроителей России».
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