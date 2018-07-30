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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре

В Самаре продолжает разгораться скандал вокруг строительства очередного жилого комплекса. Речь идет о возведении трех 24-этажных зданий на Пятой просеке неподалеку от «дачи Головкина» или, как её еще называют, Дома со слонами. Строить многоэтажки планирует группа компаний «Берег». Против этого 

5 июля 2018, 10:41
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано 

3 июня 2017, 03:59
Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло 

24 мая 2017, 08:59
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