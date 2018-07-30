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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
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20 июля 2018, 08:26
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Как будет решаться вопрос застройки Пятой просеки в Самаре
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5 июля 2018, 10:41
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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон
На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
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24 мая 2017, 08:59