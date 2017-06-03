Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано с историей годовалой давности о передаче взятки за оформление земельного участка. Правоохранители занимались этим делом давно, но Рубаков в нем официально не фигурировал. Что сейчас стало поводом обратить на него внимание, пока не известно. Источники, приближённые к Рубакову, сам факт обысков на работе опровергают. Говорят, до обеда пятницы он был на рабочем месте. Из собственных источников Терры пришла информация о том, что сейчас с большой долей вероятности решается вопрос, какую именно статью инкриминировать чиновнику : взятку или мошенничество. Впрочем, по мнению экспертов, до понедельника, когда должна появиться хоть какая-то официальная информация, какие-либо выводы делать рано.
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