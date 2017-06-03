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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло 

24 мая 2017, 08:59
Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев

Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, сообщает СУ СКР по Самарской области. Сотрудники ведомства установили, что мужчина с июня 2013 года по ноябрь 2014 года размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, которые включены 
14 января 2016, 11:13
В Самарской области расследуют дело о хищении более 4 млн рублей начальником отдела ОАО «РЖД»

В Самарской области расследуют дело о хищении более 4 млн рублей начальником отдела ОАО «РЖД»

Областной прокуратурой признано обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы отдела учета готовой продукции, работ, услуг пассажирского хозяйства Самарского территориального общего центра обслуживания Ксении Зверевой. Последняя осуществляла бухгалтерский учет Куйбышевского железнодорожного агентства – структурного подразделения местного филиала ОАО 

13 августа 2013, 09:39
В Самарской области освободили четырех пленников

В Самарской области освободили четырех пленников

Самарские полицейские освободили жителей Тольятти, которых преступники насильно удерживали в одном из сел Елховского района с 2011 года.

Операция была проведена сегодня, 30 июля, в 6:30. В ней приняли участие сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Самарской области при силовой 

30 июля 2013, 01:51
Китайцы зарабатывают в самарских теплицах от 15 тыс. рублей ежемесячно

Китайцы зарабатывают в самарских теплицах от 15 тыс. рублей ежемесячно

Сотрудники ФСБ нагрянули в тепличное хозяйство ранним утром, пока все спали. Здесь, вблизи поселка Нижненикольский, 80 граждан Китайской Народной Республики выращивали овощи.

Владислав Швецов, сотрудник пресс-службы УФСБ России по Самарской области:
- Проживают там же, на территории сельскохозяйственного предприятия, в специально 

26 июля 2013, 02:09
Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова

Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова

Дело в отношении главы департамента строительства и архитектуры Самары Сергея Рубакова (на фото) прекращено. Эта информация размещена на официальном сайте мэрии. Напомним, поводом для разбирательства стала ссора соседей, имеющих определенный вес в столице региона. Директор ПЖРТ Промышленного района Анатолий Штейнберг 

5 декабря 2012, 12:02
Глава самарского стройдепартамента Сергей Рубаков оштрафован за самоуправство

Глава самарского стройдепартамента Сергей Рубаков оштрафован за самоуправство

Суд Октябрьского района Самары оштрафовал руководителя департамента строительства и архитектуры администрации города Сергея Рубакова. На чиновника было заведено административное дело по статье "Самоуправство" по результатам прокурорской проверки.

По данным информагентства "Волга-Ньюс", дело было заведено после жалобы директора ЗАО 
3 декабря 2012, 06:02
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