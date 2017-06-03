Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, сообщает СУ СКР по Самарской области. Сотрудники ведомства установили, что мужчина с июня 2013 года по ноябрь 2014 года размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, которые включены …