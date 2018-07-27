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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев
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14 января 2016, 11:13
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Полиция Лос-Анджелеса обнаружила в жилом доме 1200 единиц оружия и 2 тонны боеприпасов
Полицией Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в жилом доме был найден склад боеприпасов и огнестрельного оружия. Чтобы вывезти все его содержимое - скоростные пистолеты, полуавтоматические винтовки, карабины в количестве 1200 единиц, а также 2 тонны боеприпасов, - понадобилось несколько грузовиков.
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21 июля 2015, 01:52
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Житель Самарской области хранил на работе гранату и патроны
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3 апреля 2014, 10:13
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В Самарской области расследуют дело о хищении более 4 млн рублей начальником отдела ОАО «РЖД»
Областной прокуратурой признано обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы отдела учета готовой продукции, работ, услуг пассажирского хозяйства Самарского территориального общего центра обслуживания Ксении Зверевой. Последняя осуществляла бухгалтерский учет Куйбышевского железнодорожного агентства – структурного подразделения местного филиала ОАО …
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13 августа 2013, 09:39
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В Самарской области освободили четырех пленников
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30 июля 2013, 01:51