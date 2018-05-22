1
38
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 19 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары

В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары

В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, 

22 мая 2018, 10:43
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту гибели грудного ребенка. Трагедия произошла 15 мая около восьми часов утра в доме на улице Физкультурной. Тело 10-месячного малыша нашли в ванной в одной из квартир. Уголовное дело возбуждено Советским межрайонным следственным 
16 мая 2018, 12:56
Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование уголовного дела, заведённого на мужчину, по вине которого в ДТП погиб его сын. Трагедия произошла 8 мая на 1125 километре трассы М-5.  30-летний мужчина ехал  с семьей на автомобиле «КИА» и пошел на обгон. Он 

16 мая 2018, 11:48
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

В Самаре полицейские закрыли два подпольных игорных клуба, выявленных в Советском и Кировском районах. В операции также приняли участие следователи и бойцы СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии. Силовики изъяли оборудование, с помощью которого посетители клуба играли в азартные игры в 

14 мая 2018, 11:50
В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы

Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
12 мая 2018, 02:27
Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

В Чапаевске осудили местного жителя Геннадия Сухорукова, который обвинялся в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

Силовики узнали, что мужчина причастен к торговле наркотиками, и его решили задержать. УАЗ, которым он управлял, остановили 3 ноября прошлого года на 

11 мая 2018, 01:35
Стало известно имя нового руководителя депстроя Самары

Стало известно имя нового руководителя депстроя Самары

Самарский департамент строительства и архитектуры возглавила Елена Бондаренко, которая ранее работала замом начальника данного ведомства. Бывшему руководителю структуры Сергею Рубакову заявление об увольнении подписали в конце прошлой недели. В связи с тем, что с июня 2017-го он находится под домашним 

5 марта 2018, 05:27
Рубакову продлили домашний арест

Рубакову продлили домашний арест

Главе самарского департамента градостроительства Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста еще на 2 месяца. 

Напомним, его обвиняют сразу по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и посредничество во взятке. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем 

1 сентября 2017, 07:43
На Сергея Рубакова возбудили второе уголовное дело

На Сергея Рубакова возбудили второе уголовное дело

На руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета. На этот раз ему вменяется 4 часть 159 статьи уголовного кодекса - мошенничество. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем 

18 августа 2017, 12:08
Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков останется под домашним арестом. В среду суд Самарского района удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой, и продлил действие меры пресечения на месяц до 3 сентября. Связано это с тем, что на тот же срок продлено 
2 августа 2017, 02:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх