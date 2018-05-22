Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области В Самарской области завершено расследование уголовного дела, заведённого на мужчину, по вине которого в ДТП погиб его сын. Трагедия произошла 8 мая на 1125 километре трассы М-5. 30-летний мужчина ехал с семьей на автомобиле «КИА» и пошел на обгон. Он …