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В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, …
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22 мая 2018, 10:43
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Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона
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16 мая 2018, 02:18
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21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул
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16 мая 2018, 12:56
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Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области
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16 мая 2018, 11:48
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В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»
В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного …
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14 мая 2018, 07:28
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Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре
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14 мая 2018, 11:50
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В Самаре суд обязал мэрию восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы
Мэрию Самары обязали восстановить исторический вид фонтана в честь 30-летия Победы, передает 63.ru. Ленинский районный суд удовлетворил иск архитектора Владимира Борисова и Тамары Каркарьян, вдовы архитектора Вагана Каркарьяна. Муниципалитету дали 15 месяцев на то, чтобы завершить восстановительные работы.
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12 мая 2018, 02:27
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Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области
В Чапаевске осудили местного жителя Геннадия Сухорукова, который обвинялся в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.
Силовики узнали, что мужчина причастен к торговле наркотиками, и его решили задержать. УАЗ, которым он управлял, остановили 3 ноября прошлого года на …
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11 мая 2018, 01:35
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Стало известно имя нового руководителя депстроя Самары
Самарский департамент строительства и архитектуры возглавила Елена Бондаренко, которая ранее работала замом начальника данного ведомства. Бывшему руководителю структуры Сергею Рубакову заявление об увольнении подписали в конце прошлой недели. В связи с тем, что с июня 2017-го он находится под домашним …
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5 марта 2018, 05:27
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Рубакову продлили домашний арест
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1 сентября 2017, 07:43
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На Сергея Рубакова возбудили второе уголовное дело
На руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета. На этот раз ему вменяется 4 часть 159 статьи уголовного кодекса - мошенничество. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем …
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18 августа 2017, 12:08
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Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста
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2 августа 2017, 02:41