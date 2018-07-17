В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на того все же возбудили дело и поместили под домашний арест. После этого злоумышленник получил от мужчины еще 200 тысяч рублей, пообещав помочь в изменении меры пресечения.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, предполагаемый мошенник не собирался оказывать приятелю никакой помощи. Более того, он не имел для этого никаких возможностей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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