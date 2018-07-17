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Материалы по теме:

В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы 

17 июля 2018, 10:45
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары

2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары

Неосторожное поведение в социальных сетях привело жителя Самары на скамью подсудимых. По версии следствия, с 2013 по 2016 год мужчина размещал в интернете призывы к терроризму, а также информацию, унижающую людей, и возбуждающую ненависть по национальному признаку.

Оперативное сопровождение по уголовному 

16 июля 2018, 01:43
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.

По версии следствия, 8 января 

12 июля 2018, 08:48
На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

В суд Новокуйбышевска передали уголовное дело в отношении преподавателя местного колледжа. Эту даму обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Деньги были платой за проставление экзамена в «зачетке», 

11 июля 2018, 02:54
Бывший депутат гордумы Владимир Сюсин не выйдет по УДО

Бывший депутат гордумы Владимир Сюсин не выйдет по УДО

В Куйбышевском районе Самары прошло рассмотрение прошения бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина об условно-досрочном освобождении. Служители Фемиды решили отклонить ходатайство. Защита бывшего парламентария уже заявила о том, что намерена обжаловать решение, сообщает 63.ru.

Напомним, Владимира Сюсина осудили за 
5 июля 2018, 02:15
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи 

4 июля 2018, 05:30
Самарские чиновники не смогли обжаловать штраф ФАС

Самарские чиновники не смогли обжаловать штраф ФАС

В Самаре Ленинский районный суд оставил в силе постановление УФАС по Самарской области о наложении штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей в отношении трех членов аукционной комиссии гордепартамента управления имуществом мэрии Самары. На действия чиновников пожаловалась компания «ВТБ - 

4 июля 2018, 04:52
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 

15 мая 2018, 11:29
Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

В Самарской области полицейские задержали бывшего главного врача районной больницы. Мужчину 1963 года рождения подозревают в трех эпизодах мошенничества и превышении должностных полномочий. СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело соответственно по части третьей статьи 159 и по 

10 мая 2018, 01:38
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