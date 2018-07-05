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Самарские чиновники не смогли обжаловать штраф ФАС
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4 июля 2018, 04:52
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На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти
Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, …
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3 июля 2018, 11:20
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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани
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2 июля 2018, 11:49
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Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей
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28 июня 2018, 05:45
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Владимир Сюсин добился освобождения по УДО
Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, приговоренный к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, освобожден условно-досрочно. Такое решение сегодня приняли служители Фемиды.
Напомню, 2 года назад эта история в буквальном смысле потрясла всё депутатское сообщество. Заявление в полицию на …
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27 марта 2018, 04:42
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Сюсин хочет УДО
Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено …
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22 марта 2018, 12:18
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Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии
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4 июля 2017, 04:04
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Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение
В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.
Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после …
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30 июня 2017, 07:00