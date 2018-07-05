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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Напомню, 2 года назад эта история в буквальном смысле потрясла всё депутатское сообщество. Заявление в полицию на 

27 марта 2018, 04:42
Сюсин хочет УДО

Сюсин хочет УДО

Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено 

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Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Защите экс-депутата самарской городской думы Владимира Сюсина не удалось обжаловать приговор, вынесенный Кировским районным судом в апреле 2017 года. Областной суд оставил в силе его решение. Напомним, первоначально Сюсина обвиняли в том, что он получил взятку от своего знакомого Валерия 

4 июля 2017, 04:04
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
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