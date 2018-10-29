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Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».
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26 октября 2018, 12:50
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Крым может стать местом съемок нового фильма о Джеймсе Бонде
Президент «Аванти» (Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в РФ) Рахман Янсуков стал инициатором съемок продолжения бондианы в Крыму. С таким предложением он обратился к кинокомпаниям, которые владеют правами на фильмы о супер-агенте 007. В министерстве культуры Крыма эту идею одобрили, …
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25 августа 2016, 12:25
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Звезда «Игры престолов» может получить роль Джеймса Бонда
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30 мая 2016, 04:28
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Королевская семья Британии одобрила новый фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр»
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27 октября 2015, 02:46
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Выходные Джеймса Бонда на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»
17 и 18 октября на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» — выходные Джеймса Бонда. Будет показано сразу пять фильмов о знаменитом агенте 007. Главное событие шпионских выходных: в субботу в 19:00 премьера документального фильма-расследования «Секретное оружие шипонов», посвящённого знаменитым гаджетам британского шпиона.
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16 октября 2015, 03:36