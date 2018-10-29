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Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».

Карточка 
26 октября 2018, 12:50
Крым может стать местом съемок нового фильма о Джеймсе Бонде

Крым может стать местом съемок нового фильма о Джеймсе Бонде

Президент «Аванти» (Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в РФ) Рахман Янсуков стал инициатором съемок продолжения бондианы в Крыму. С таким предложением он обратился к  кинокомпаниям, которые владеют правами на фильмы о супер-агенте 007. В министерстве культуры Крыма эту идею одобрили, 

25 августа 2016, 12:25
Звезда «Игры престолов» может получить роль Джеймса Бонда

Звезда «Игры престолов» может получить роль Джеймса Бонда

Звезда киносаги "Игра престолов" Эмилия Кларк заявила о том, что вполне готова для того, чтобы выступить в главной роли в очередной картине о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Daily Star.
По словам актрисы, она желает сыграть Джейн Бонд, а 

30 мая 2016, 04:28
Королевская семья Британии одобрила новый фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр»

Королевская семья Британии одобрила новый фильм о Джеймсе Бонде «007: Спектр»

В понедельник, 26 октября, в Лондоне состоялась премьера очередной серии бондианы. Новый шпионский триллер Сэма Мендеса «007: Спектр» представили в Альберт-холле. Среди зрителей были герцог и герцогиня Кембриджские - Уильям и Кейт, а также принц Гарри. В британской прессе интерес 
27 октября 2015, 02:46
Выходные Джеймса Бонда на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

Выходные Джеймса Бонда на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

17 и 18 октября на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» — выходные Джеймса Бонда. Будет показано сразу пять фильмов о знаменитом агенте 007. Главное событие шпионских выходных: в субботу в 19:00 премьера документального фильма-расследования «Секретное оружие шипонов», посвящённого знаменитым гаджетам британского шпиона.
16 октября 2015, 03:36
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