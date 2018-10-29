Звезда «Игры престолов» может получить роль Джеймса Бонда Звезда киносаги "Игра престолов" Эмилия Кларк заявила о том, что вполне готова для того, чтобы выступить в главной роли в очередной картине о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Daily Star.

По словам актрисы, она желает сыграть Джейн Бонд, а …