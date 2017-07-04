Защите экс-депутата самарской городской думы Владимира Сюсина не удалось обжаловать приговор, вынесенный Кировским районным судом в апреле 2017 года. Областной суд оставил в силе его решение. Напомним, первоначально Сюсина обвиняли в том, что он получил взятку от своего знакомого Валерия Аникина. В обмен на регулярное денежное вознаграждение он, якобы, обещал помощь в сохранении незаконно установленной мойки рядом с торговым центром «Самолет». При этом сам Владимир Сюсин утверждал, что речь шла лишь о компенсации за долю в совместном бизнесе. В ходе судебных разбирательств обвинение было переквалифицировано со статьи «Получение взятки» на «Покушение на мошенничество», а экс-депутата приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Что любопытно, приговор не устроил как защиту, так и сторону обвинения. Адвокаты настаивали на невиновности Сюсина, а прокуратура на том, что он все-таки получил взятку, и потребовала повторного рассмотрения дела.
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