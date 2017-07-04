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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.

Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во 

4 июля 2017, 05:12
Как россиян защитят от квартирных мошенников?

Как россиян защитят от квартирных мошенников?

Верховный Суд России выступил за введение обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем граждан. По данным служителей Фемиды, каждый год в судах рассматривается около 12 тысяч споров по сделкам с недвижимостью, из них удовлетворяется около 83 процентов исков - то есть 

3 июля 2017, 05:43
Бывших сотрудников самарской таможни отправили в колонию за вымогательство и взятки

Бывших сотрудников самарской таможни отправили в колонию за вымогательство и взятки

Бывших сотрудников самарской таможни посадили в колонию за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. В начале 2016-го года зам начальника ведомства Дмитрий Игонин и его коллега Андрей Левкин требовали 10-процентный откат у фирмы, которая получила госзаказ на уборку 

30 июня 2017, 04:09
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 

19 апреля 2017, 05:17
18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

Во вторник, 18 апреля, суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину. Напомним,  его обвиняют в получении взятки якобы за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал 

17 апреля 2017, 12:07
Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку

Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку

Сегодня, 17 марта, в Кировском районном суде Самары прошли прения по делу Владимира Сюсина, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июле 2015-го года хозяин автомойки Валерий Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 тысяч рублей якобы за 

17 марта 2017, 07:20
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