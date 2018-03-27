5
59
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888888b.               .d888   .d8888b.   Y88b   d88P  888     888 
           888  "88b             d88P"   d88P  Y88b   Y88b d88P   888     888 
           888  .88P             888     888           Y88o88P    888     888 
 .d8888b   8888888K.    .d8888b  888888  888d888b.      Y888P     Y88b   d88P 
 88K       888  "Y88b  d88P"     888     888P "Y88b      888       Y88b d88P  
 "Y8888b.  888    888  888       888     888    888      888        Y88o88P   
      X88  888   d88P  Y88b.     888     Y88b  d88P      888         Y888P    
  88888P'  8888888P"    "Y8888P  888      "Y8888P"       888          Y8P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сюсин хочет УДО

Сюсин хочет УДО

Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено 

22 марта 2018, 12:18
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
На взятке попался глава села в Сызранском районе

На взятке попался глава села в Сызранском районе

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.

По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на 

2 марта 2018, 11:45
Руководитель предприятия попался на мошенничестве в Тольятти

Руководитель предприятия попался на мошенничестве в Тольятти

Руководитель одного из тольяттинских предприятий попался на злоупотреблении служебным положением. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина, находясь в рабочем кабинете, подписал акты приемки работ в новостройке на улице Льва Толстого. Он поставил свой автограф, зная о том, 

27 февраля 2018, 11:43
Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии

Защите экс-депутата самарской городской думы Владимира Сюсина не удалось обжаловать приговор, вынесенный Кировским районным судом в апреле 2017 года. Областной суд оставил в силе его решение. Напомним, первоначально Сюсина обвиняли в том, что он получил взятку от своего знакомого Валерия 

4 июля 2017, 04:04
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 

19 апреля 2017, 05:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх