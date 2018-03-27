Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, приговоренный к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, освобожден условно-досрочно. Такое решение сегодня приняли служители Фемиды.
Напомню, 2 года назад эта история в буквальном смысле потрясла всё депутатское сообщество. Заявление в полицию на Сюсина написал его бизнес-партнер Валерий Аникин, отношения с которым незадолго до этого разладились. Мужчина пожаловался в органы на то, что народный избранник вымогает у него деньги. Сюсина задержали, когда он с Аникиным ехал к нотариусу оформлять разрыв бизнес-отношений, в машине у него лежали 1 миллион 250 тысяч рублей, которые Аникин передал ему за долю в автомойке у торгового центра "Самолет".
Эта история по времени совпала с периодом, когда бывший начальник самарского ГУВД Сергей Солодовников с лозунгом "неприкасаемых нет" дал негласную команду своим подчиненным проверить всех крупных бизнесменов, чиновников и депутатов, которые уже начали готовиться к новой предвыборной кампании в городскую думу и искали для этого средства. Тогда в поле зрения правоохранителей попал только Сюсин. Задержание было громким, но потом следователи долго решали, какую именно статью ему инкриминировать. То ли взятку, которую он юридически не мог получить, так как не являлся должностным лицом, то ли мошенничество. В итоге его посадили на 5 лет за покушение на мошенничество. А по истечении половины срока заключения освободили.
|
Сюсин хочет УДО
Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено …
|
22 марта 2018, 12:18
|
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти
|
7 марта 2018, 10:49
|
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе
60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была …
|
6 марта 2018, 12:39
|
На взятке попался глава села в Сызранском районе
В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.
По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на …
|
2 марта 2018, 11:45
|
Руководитель предприятия попался на мошенничестве в Тольятти
|
27 февраля 2018, 11:43
|
Бывшего депутата Владимира Сюсина оставили в колонии
|
4 июля 2017, 04:04
|
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение
В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.
Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после …
|
30 июня 2017, 07:00
|
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину
Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 …
|
19 апреля 2017, 05:17