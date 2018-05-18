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Материалы по теме:

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

С заявлением к сотрудникам полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из магазинов Тольятти. Он сообщил о пропаже 69 мобильных телефонов на 1,3 миллиона рублей из торговой точки. Подозреваемая в совершении преступления была задержана через несколько часов.

Оказалось, что гаджеты похитила сотрудница 

17 мая 2018, 01:46
За день машины сбили двоих детей в Тольятти

За день машины сбили двоих детей в Тольятти

С наступлением теплой погоды дети стали больше времени проводить на улицах. К сожалению, увеличилось и число ДТП с их участием, которые происходят в жилых зонах домов. Сразу два таких инцидента были зафиксированы накануне в Тольятти.

Первый случай произошел около дома №1 

16 мая 2018, 12:46
В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать 
15 мая 2018, 02:49
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 

15 мая 2018, 11:29
Что подорожает из-за роста цен на топливо?

Что подорожает из-за роста цен на топливо?

Цены на бензин в России стремительно растут третью неделю подряд. Всего за несколько дней мая средняя стоимость литра АИ-95 добралась до отметки в 42 с половиной рубля. Эксперты оценивают эти показатели как опережающие инфляцию и предрекают, что растущие цены на 

14 мая 2018, 02:34
Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

В Самарской области полицейские задержали бывшего главного врача районной больницы. Мужчину 1963 года рождения подозревают в трех эпизодах мошенничества и превышении должностных полномочий. СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело соответственно по части третьей статьи 159 и по 

10 мая 2018, 01:38
Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

В Самаре полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули продавца техники для «выращивания цифровых денег». Подозреваемые – двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 года рождения. По данным силовиков, в марте 2018 года злоумышленники нашли в Сети объявление о продаже в 

18 апреля 2018, 02:26
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
Цена литра бензина в России бьет рекорды

Цена литра бензина в России бьет рекорды

Стоимость 92-го и 95-го бензина с начала года в России выросла на 9 и 12% соответственно. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где приобретает горючее половина самарских автозаправок, в конце марта достигли исторического максимума за весь период 

3 апреля 2018, 02:30
Сызранский железнодорожник украл 120 литров казенного бензина

Сызранский железнодорожник украл 120 литров казенного бензина

Сызранский железнодорожник попался на растрате вверенных ему материальных ценностей.   По версии следствия, в прошлом году мужчина неоднократно вносил в документы недостоверные сведения о расходовании казенного горючего. Попросту говоря, он банально списывал бензин. Топливо подозреваемый заливал в личный автомобиль.

Железнодорожника обвиняют в 

7 февраля 2018, 08:22
ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на 

19 декабря 2017, 03:31
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