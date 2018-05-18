В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.
«В настоящее время по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159.4 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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