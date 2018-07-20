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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
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20 июля 2018, 05:47
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Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
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20 июля 2018, 04:27
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36
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В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге
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20 июля 2018, 10:28
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Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей
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17 июля 2018, 01:56
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На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело
Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи …
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4 июля 2018, 05:30
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Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти
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18 мая 2018, 02:41
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В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого
В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль …
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15 мая 2018, 11:29