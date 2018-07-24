Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов … В Самаре вынесли приговор продавцу мебели, который обманывал своих клиентов. Мужчина разместил в интернете объявление об услугах по изготовлению мебели. В декабре прошлого года к нему обратился покупатель, он оставил заказ и внес предоплату — 12 500 рублей. Однако мебельщик