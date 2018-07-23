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У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

В воскресенье, 22 июля, в четвертом часу ночи около дома № 6 на улице Солнечной полицейские задержали 38-летнего водителя самарского муниципального предприятия "Самарагорсвет". На рабочем месте этого человека на проспекте Ленина, 10 силовики изъяли семь пакетов с наркотиком N-метилэфедрон общей 
23 июля 2018, 02:45
Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.

«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для 
23 июля 2018, 01:03
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля

В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля

15-летнюю блондинку из Самары, которую на выходных разыскивали волонтеры, нашли. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», она жива. Напомним, что к волонтерам обратились родные «потеряшки». Близкие заявили об ее исчезновении в субботу, 21 июля, и с тех пор добровольцы искали 
23 июля 2018, 08:39
В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани в реанимации городской больницы № 2 скончалась новорожденная девочка. Все полтора месяца ее жизни медики считали, что малышка здорова, и так и писали в официальных документах. При обследованиях и осмотрах болезнь не нашли.

Еще на 21-й неделе 
23 июля 2018, 08:22
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.

По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире 
20 июля 2018, 05:47
В блогах:

В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"

Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.

"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами 
20 июля 2018, 05:08
Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через полтора месяца активных поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю Дашу - жительницу села Иглино из Башкирии. Девочку нашли в четверг, 19 июля, она жива и не пострадала. По словам полицейских, подросток был в Самаре, скоро беглянка вернется домой. Предположительно, 14-летняя 
20 июля 2018, 12:09
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