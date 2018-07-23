Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани



«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для … В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для