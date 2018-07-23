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У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков
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23 июля 2018, 02:45
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Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани
В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.
«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для …
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23 июля 2018, 01:03
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Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре
Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
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23 июля 2018, 08:58
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В Самаре нашли 15-летнюю девушку, пропавшую 21 июля
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23 июля 2018, 08:39
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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.
По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире …
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20 июля 2018, 05:47
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В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"
Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.
"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами …
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20 июля 2018, 05:08
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Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии
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20 июля 2018, 12:09