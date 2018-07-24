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Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили
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24 июля 2018, 07:05
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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57
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В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина
В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в Самарскую область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя …
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24 июля 2018, 12:36
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Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов
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24 июля 2018, 11:17
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С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина
В понедельник вечером, 23 июля, около многоэтажки по Московскому проспекту в Тольятти было найдено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала с высоты 20 этажа. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран. По информации группы «Происшествия Тольятти», погибшая …
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24 июля 2018, 08:43
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Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы
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23 июля 2018, 10:08