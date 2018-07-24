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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сейчас в уголовном деле об убийстве семилетней девочки в Самаре пока нет подозреваемых. По словам источника, сначала в расправе над ребенком подозревали 64-летнего сожителя ее матери, но во время расследования эта версия не подтвердилась, мужчину отпустили. Кстати, оказалось, что он 
24 июля 2018, 07:05
Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. 
 
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный 
24 июля 2018, 12:57
В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в Самарскую область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя 
24 июля 2018, 12:36
Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов

Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов

В Самаре вынесли приговор продавцу мебели, который обманывал своих клиентов. Мужчина разместил в интернете объявление об услугах по изготовлению мебели. В декабре прошлого года к нему обратился покупатель, он оставил заказ и внес предоплату — 12 500 рублей. Однако мебельщик 
24 июля 2018, 11:17
С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина

С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина

В понедельник вечером, 23 июля, около многоэтажки по Московскому проспекту в Тольятти было найдено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала с высоты 20 этажа. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран. По информации группы «Происшествия Тольятти», погибшая 
24 июля 2018, 08:43
Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

В понедельник, 23 июля, случилось ЧП в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. В 19:30 там нашли тело 11-летнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.
 
По предварительным данным, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет играли 
23 июля 2018, 10:08
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